Il tatuaggio della mamma per comunicare con il figlio autistico non verbale, l’idea venuta proprio dal figlio di Jessica Fletcher – Il video

Jessica Fletcher ha trovato una soluzione tanto semplice quanto insolita per comunicare con il figlio Hunter, 11 anni, autistico e non parlante. La mamma canadese, stanca di dipendere soltanto dai dispositivi elettronici, si è fatta tatuare una tastiera sull’avambraccio. Da allora Hunter la usa per farsi capire anche quando non ha il suo tablet.

Una tastiera sempre a disposizione

Il tatuaggio occupa buona parte dell’avambraccio sinistro di Jessica e riproduce esattamente una tastiera di computer. L’unica differenza sono alcuni tasti pensati proprio per il figlio, tra cui una faccina felice, una triste e uno con la scritta «ti voglio bene». Hunter la usa proprio come se fosse una tastiera e, indicando lettera per lettera, compone le parole che vuole dire. In più, a differenza del dispositivo elettronico che pronuncia ad alta voce le parole digitate, il tatuaggio gli permette anche di comunicare in un modo più privato e silenzioso.

L’idea nata dallo stesso Hunter

La scelta di tatuarsi una tastiera, però, non è nata per caso, ma è dopo una cena al ristorante, quando il tablet di Hunter si è scaricato proprio mentre la famiglia stava ordinando. Senza il dispositivo, il bambino ha trovato da solo un altro modo per dire cosa voleva ordinare disegnando una tastiera su un tovagliolo. Quel momento ha fatto capire a Jessica che la tecnologia, per quanto importante, non poteva essere l’unico strumento a disposizione del figlio. «Non possiamo limitarlo alla tecnologia, perché la tecnologia a volte delude», ha raccontato in un intervista a CTV News Canada.