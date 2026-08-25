Savona, salvataggio in spiaggia finisce in tragedia: bagnino muore insieme al turista che stava cercando di portare a riva

Le vittime sono il 62enne Fabrizio Valente, assistente bagnanti, e del 66enne Luigi Fasano del Cuneese. La moglie del bagnante è riuscita a salvarsi

È morto mentre cercava di salvare un bagnante in difficoltà. Si tratta del 62enne Fabrizio Valente, assistente bagnanti, e del 66enne Luigi Fasano del Cuneese. I due hanno perso la vita questa mattina nelle acque di Andora, davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia, in provincia di Savona. L’allarme è scattato intorno alle 10.40, quando una coppia entrata in mare per fare il bagno si è trovata in difficoltà.

Il salvataggio finito in tragedia

Il bagnino si è tuffato per raggiungere i due. È riuscito prima a portare a riva la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere il compagno, che non era ancora riuscito a raggiungere la spiaggia. Durante il secondo intervento, però, qualcosa è andato storto e sia Fasano sia Valente sono rimasti in balia del mare, senza riuscire a tornare a riva.

Le ipotesi

Tra le prime ipotesi sulla morte del 62enne c’è quella di un malore provocato dallo sforzo compiuto durante il tentativo di soccorso. Per entrambi, però, i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, la Capitaneria di porto e la polizia locale. La Capitaneria sta effettuando i rilievi mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.