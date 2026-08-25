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Duringon (Lega) su manovra: Pensioni a 64 anni per favorire i giovani e risposte su caro benzina – Il video

25 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Vogliamo che si possa poter uscire anche a 64 anni con una flessibilità, perlomeno in entrata di giovani, per essere competitivi, per rendere competitive le nostre aziende con l'intelligenza artificiale che ormai è sempre più preminente e che sta entrando nel nostro mercato del lavoro." Così Claudio Duringon della Lega al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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