Liverani (Ania): Previdenza integrativa fondamentale, serve libertà di scelta e concorrenza – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Per poter fare questo, la cosa migliore è consentire però la gestione delle risorse che sono investite in questo borsellino previdenziale nella piena libertà di scelta da parte del diciottenne, nel caso della nostra proposta, o da parte dei genitori del neonato, nel caso della proposta che è stata presentata dall'INPS e successivamente anche rilanciata dal governo. Libertà di scelta significa che chiunque si può candidare: l'INPS, i fondi pensione chiusi, i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici e le compagnie di assicurazioni per gestire questi queste risorse." Così il presidente di Ania Giovanni Liverani in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev