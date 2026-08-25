Reggio Emilia, coppia ruba 6mila euro di Parmigiano: il trucco per uscire dai supermercati senza allarme

Una coppia di 59 e 51 anni è stata denunciata dopo una serie di furti in un supermercato della Bassa Reggiana. Le telecamere hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il loro sistema

Una coppia ha messo a segno una serie di furti in un supermercato di Cadelbosco Sopra, nella Bassa Reggiana, portando via Parmigiano Reggiano per un valore complessivo di circa 6mila euro. A incastrare i due, un uomo di 59 anni e una donna di 51, è stata l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che ha permesso ai carabinieri di ricostruire un sistema studiato per aggirare i controlli.

Come avveniva il furto del Parmigiano

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si cambiavano d’abito tra un furto e l’altro, presentandosi al supermercato in momenti diversi della giornata con un aspetto differente. Il loro obiettivo erano le confezioni di Parmigiano Reggiano da un chilo, che venivano nascoste all’interno di una borsa sistemata nel carrello. Il meccanismo prevedeva poi la collaborazione di entrambi. Mentre uno dei due si dirigeva verso le casse e pagava soltanto pochi prodotti, l’altro si posizionava vicino alle barriere all’ingresso del supermercato. Una volta all’esterno, azionava la sbarra automatica dall’altra parte, permettendo al complice di uscire con la borsa piena di formaggio senza passare attraverso i sistemi antitaccheggio.

Incastrati dalle telcamere

Le immagini registrate dalle telecamere hanno consentito ai carabinieri di individuare anche l’auto utilizzata dalla coppia per allontanarsi. Da lì sono partiti gli accertamenti sulla targa, incrociati con le banche dati delle forze dell’ordine e con i cartellini fotografici. I due sono stati identificati e successivamente riconosciuti anche dal titolare del supermercato durante una seduta di individuazione fotografica. Sono stati denunciati come presunti autori dei furti.