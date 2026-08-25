Salvini: Vannacci vuole togliere aborto. Io sono per la vita, ma non voglio tornare indietro – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Ma attacca ogni giorno il Governo. Ci sono le elezioni a Reggio Calabria fra un mese. È un candidato di Vannacci che era parte di Forza Italia fino all'altro ieri e si candida contro il centrodestra. E la mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Deve decidere." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev