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Salvini: Vannacci vuole togliere aborto. Io sono per la vita, ma non voglio tornare indietro – Il video

25 Agosto 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Ma attacca ogni giorno il Governo. Ci sono le elezioni a Reggio Calabria fra un mese. È un candidato di Vannacci che era parte di Forza Italia fino all'altro ieri e si candida contro il centrodestra. E la mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Deve decidere." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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