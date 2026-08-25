Vigili del Fuoco ad Amatrice per la commemorazione dei 10 anni dal sisma – Il video

(Agenzia Vista) Amatrice, 25 agosto 2026 Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preso parte alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice (Rieti) in occasione del decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 colpì il Centro Italia. Alla celebrazione, svoltasi alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha partecipato una delegazione guidata dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e dal capo del Corpo nazionale Eros Mannino. La rappresentanza dei vigili del fuoco ha espresso il proprio ricordo per le 299 vittime del sisma e la vicinanza ai territori colpiti. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev