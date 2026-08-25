Zelensky a Putin: Volevate prendervi l'Ucraina, avete perso le raffinerie – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 24 agosto 2026 "Putin spera che ci siamo stancati. Noi sappiamo che è mortale. Non ci ha mai capiti, ora non farà più in tempo. Volevate prendervi tutta la nostra Ucraina, tutta la nostra terra, e invece avete perso: i vostri NPC, la flotta, i vostri profitti e un'intera generazione che avete mandato al macello. Volevate che non fossimo sulla mappa, e ora non ci siete voi nell'ordine internazionale di domani della civiltà." Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev