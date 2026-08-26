Giani (Toscana): Integrità Monte dei Paschi è un interesse nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 25 agosto 2026 "Ma è stata una presa d'atto di un'interlocuzione diretta che ci ha consentito di valutare fino in fondo e con la condivisione il fatto che l'integrità del Monte dei Paschi, che è l'obiettivo fondamentale che come realtà territoriali avevamo posto, non è un'esigenza locale, ma è un interesse nazionale. E come tale deve essere considerata in tutte le sedi." Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev