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Giani (Toscana): Integrità Monte dei Paschi è un interesse nazionale – Il video

26 Agosto 2026 - 01:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Firenze, 25 agosto 2026 "Ma è stata una presa d'atto di un'interlocuzione diretta che ci ha consentito di valutare fino in fondo e con la condivisione il fatto che l'integrità del Monte dei Paschi, che è l'obiettivo fondamentale che come realtà territoriali avevamo posto, non è un'esigenza locale, ma è un interesse nazionale. E come tale deve essere considerata in tutte le sedi." Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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