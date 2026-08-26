Linee in Movimento, la mostra di Autostrade per l‘Italia al Meeting di Rimini omaggio a Hugo Pratt – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 In occasione della 47ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, Autostrade per l’Italia omaggia l'artista Hugo Pratt, a quasi un secolo dalla nascita, con la mostra e la raccolta di racconti "Linee in Movimento", curata da Patrizia Zanotti e Silvia Marocchi. L'iniziativa, allestita presso la Fiera di Rimini all’interno del Padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riprende il progetto editoriale arricchito dai testi di Fabrizio Paladini, le illustrazioni di Pratt e le fotografie di Iwan Baan, accogliendo i visitatori con una statua di Corto Maltese alta tre metri. A margine dell'evento, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Emilio Giana, ha dichiarato: «Presentiamo uno stand ispirato a Hugo Pratt e al suo personaggio più importante, Corto Maltese, che per noi è diventato il simbolo di quella libertà di movimento e di viaggio che riconduciamo all'obiettivo vero di Autostrade per l'Italia. Rappresentiamo il tessuto nervoso della mobilità italiana e lavoriamo ogni giorno per rendere le infrastrutture sempre più sicure ed efficienti, con l'impegno di 10mila persone». Il presidente di Autostrade per l'Italia Antonino Turicchi ha evidenziato il valore storico della rete: «Il significato dietro questa azienda è quello di consentire agli italiani la libertà di muoversi e di connettersi. Storicamente lo abbiamo fatto con l'Autostrada del Sole e continuiamo a farlo quotidianamente, cercando di sviluppare nuove idee di mobilità per il Paese». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev