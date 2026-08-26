Metsola: Serve rafforzare mercato unico Ue altrimenti perdiamo a vantaggio della Cina – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2026 "Dobbiamo rafforzare il mercato unico. Questo significa superare l'interesse del momento e avanzare insieme. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti, in cambio di vantaggi di breve respiro." Così la Presidente della Commissione Europea Roberta Metsola intervenuta al Meeting di Rimini. Not for sale. Courtesy: Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev