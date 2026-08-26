Ministra canadese Joly risponde a Trump: Lago America? Noi lo chiameremo sempre Lago Ontario – Il video

(Agenzia Vista) Toronto, 26 agosto 2026 "Lo chiameremo sempre Lago Ontario. Punto. Siamo orgogliosi dei nostri Grandi Laghi. Abbiamo navigato, sapete, il fiume San Lorenzo, i Grandi Laghi per migliaia di anni e hanno fatto parte delle fondamenta del nostro Paese. E noi difenderemo ciò che ci appartiene. E nel frattempo, penso davvero che, mentre accadono tutte queste buffonate, noi saremo intelligenti, saremo strategici e risponderemo." Così la Ministra canadese Joly durante una conferenza stampa sulle risposte alle tariffe statunitensi. Courtesy: Minister of Finance of Canada Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev