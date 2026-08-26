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Richetti (Azione): Dibattito su candidato del campo largo è di bassa qualità, mancano i programmi – Il video

26 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2026 "Dico solo che è tutto un dibattito sui difetti. Gli hanno fatto la legge elettorale che impone, senza vincolo per il Presidente della Repubblica, di individuare il candidato. Perché sapevano che il centrosinistra su questo sarebbe deflagrato. E il centrosinistra che fa? Abbocca a ciò che il centrodestra gli ha preparato, cioè impazziscono rispetto al nome." Così Matteo Richetti di Azione in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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