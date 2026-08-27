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Rampelli (FdI): Sinistra senza leader? Certificato della loro inadeguatezza – Il video

27 Agosto 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Latina, 26 agosto 2026 "Quindi la sinistra si coagula andando a cercare, da un punto di vista della ricerca della leadership, personalità al di fuori dei propri apparati, dei propri partiti, dei propri confini. Ed è un'ammissione di colpevolezza e di inadeguatezza, a mio giudizio." Così il il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli San Felice Circeo (LT) a Bar Italia organizzato da Fratelli d'Italia. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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