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Trump: Abbiamo golfo e lago d'America, cambieremo nome 'Atlantico' per avere anche un oceano – Il video

27 Agosto 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 26 agosto 2026 "Quindi il cambio del lago, "Lago d'America", era qualcosa a cui stavo pensando da molto tempo, in realtà. Come sapete, abbiamo preso qualcosa chiamato Golfo del Messico, lo abbiamo cambiato, e ora è molto di routine il "Golfo d'America". Quindi, se ci pensate, abbiamo un golfo e abbiamo un lago, ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un oceano. Quindi forse dovremo cambiare il nome dell'Atlantico e/o del Pacifico. Forse li cambieremo entrambi." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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