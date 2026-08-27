Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump cambia nome Lago Ontario in Lago America: Canada vuole essere uno Stato, ma non lo è – Il video

27 Agosto 2026 - 21:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 26 agosto 2026 "Come esempio, abbiamo comprato dei rompighiaccio che a loro piacerebbe usare. Abbiamo 11 rompighiaccio nuovi di zecca in arrivo, e a loro piacerebbe usare i rompighiaccio. Non pagano per niente. E vogliono essere trattati come uno Stato, ma non sono uno Stato. Ma vogliono essere trattati come se fossero uno Stato, e quindi non possiamo più farlo." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

2.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»

3.

Tajani gela Salvini sugli extraprofitti: «Una parolaccia che sa di Unione Sovietica, sono contrarissimo»

4.

Vannacci teme il «circolo vizioso» dei nuovi italiani che votano, ma il programma di Futuro Nazionale lo alimenterebbe

5.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito