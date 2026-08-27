Trump cambia nome Lago Ontario in Lago America: Canada vuole essere uno Stato, ma non lo è – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 agosto 2026 "Come esempio, abbiamo comprato dei rompighiaccio che a loro piacerebbe usare. Abbiamo 11 rompighiaccio nuovi di zecca in arrivo, e a loro piacerebbe usare i rompighiaccio. Non pagano per niente. E vogliono essere trattati come uno Stato, ma non sono uno Stato. Ma vogliono essere trattati come se fossero uno Stato, e quindi non possiamo più farlo." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev