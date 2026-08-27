Trump firma ordine esecutivo per cambiare nome al Lago Ontario: Si chiamerà Lago America – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 26 agosto 2026 "Infine, immagino che lo scopo di questo più di ogni altra cosa sia che cambieremo il nome del Lago Ontario, con effetto immediato, in Lago America. Questo avverrà proprio ora mentre firmo l'ordine. Hai qualcosa da dire al riguardo, Ben? Va bene." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev