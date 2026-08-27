Von Der Leyen: Dialogo con la Cina necessario, ma dia risultati o useremo strumenti Ue – Il video
(Agenzia Vista) Parigi, 26 agosto 2026 "Dobbiamo quindi far rispettare condizioni eque. Il dialogo con la Cina resta necessario, ma deve produrre risultati. E quando il dialogo non è sufficiente, dobbiamo essere pronti a utilizzare pienamente i nostri strumenti." Così Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea, intervenuta al 'Rencontre des Entrepreneurs de France' a Parigi. Not for sale. Courtesy: Medef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev