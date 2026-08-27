Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Von Der Leyen: Dialogo con la Cina necessario, ma dia risultati o useremo strumenti Ue – Il video

27 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Parigi, 26 agosto 2026 "Dobbiamo quindi far rispettare condizioni eque. Il dialogo con la Cina resta necessario, ma deve produrre risultati. E quando il dialogo non è sufficiente, dobbiamo essere pronti a utilizzare pienamente i nostri strumenti." Così Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea, intervenuta al 'Rencontre des Entrepreneurs de France' a Parigi. Not for sale. Courtesy: Medef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

2.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»

3.

Tajani gela Salvini sugli extraprofitti: «Una parolaccia che sa di Unione Sovietica, sono contrarissimo»

4.

Vannacci teme il «circolo vizioso» dei nuovi italiani che votano, ma il programma di Futuro Nazionale lo alimenterebbe

5.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito