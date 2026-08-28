Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Durigon (Lega) su manovra: Pensioni a 64 anni e flessibilità dare spazio a giovani e abbassare Irpef – Il video

28 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Vogliamo che si possa poter uscire anche a 64 anni con una flessibilità, perlomeno in entrata di giovani, per essere competitivi, per rendere competitive le nostre aziende con l'intelligenza artificiale che ormai è sempre più preminente e che sta entrando nel nostro mercato del lavoro." Così Claudio Durigon della Lega al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo scontro a Venezia per la maxi moschea, la comunità bengalese sfida Venturini: «Blocchiamo Fincantieri». Perché il progetto è ancora fermo

2.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

3.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito

4.

Meloni e Salvini divisi sulla data delle elezioni: la premier spinge per il voto in primavera, il leghista chiede tempo per risalire nei sondaggi

5.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»