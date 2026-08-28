Durigon (Lega) su manovra: Pensioni a 64 anni e flessibilità dare spazio a giovani e abbassare Irpef – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Vogliamo che si possa poter uscire anche a 64 anni con una flessibilità, perlomeno in entrata di giovani, per essere competitivi, per rendere competitive le nostre aziende con l'intelligenza artificiale che ormai è sempre più preminente e che sta entrando nel nostro mercato del lavoro." Così Claudio Durigon della Lega al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev