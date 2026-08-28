Italiano uccide la compagna in vacanza in Spagna, 60enne arrestato: erano in viaggio in camper

La donna è stata accoltellata per strada. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti

Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il fermo è avvenuto a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in Andalusia, dove la coppia si trovava in viaggio a bordo di un camper. A riferire dell’arresto è stata la Guardia Civil.

L’accoltellamento

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Intorno alle 8.50 hanno segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di una donna apparentemente priva di vita in Avenida del Atlántico, nei pressi della spiaggia di Punta del Caimán. Quando gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto, per la 47enne non c’era più nulla da fare. Sul corpo della donna sono state trovate numerose ferite da arma da taglio.

Fermato il compagno della donna

Le indagini si sono concentrate subito sul compagno della vittima. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, gli uomini della Guardia Civil hanno rintracciato e fermato il 60enne, che si trovava ancora nella zona. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori nell’ambito dell’indagine per femminicidio. L’uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato portato in caserma e dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria per la convalida del fermo e gli eventuali provvedimenti successivi. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto né sulle circostanze che hanno preceduto la morte della donna.