Trump cambia nome Lago Ontario in Lago America, i cartelli nello Studio Ovale 'Lake America' – Il video
Agenzia Vista) Washington, 28 agosto 2026 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha siglato nello Studio Ovale un ordine esecutivo per cambiare con effetto immediato la denominazione del Lago Ontario in "Lake America". Un filmato diffuso dalla Casa Bianca, mostra il presidente al tavolo presidenziale mentre firma il provvedimento accanto a mappe geografiche aggiornate con la nuova toponomastica. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev