Trump: Sanzionare banche cinesi? Chi dice che non lo sto facendo non devo annunciare tutto – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 28 agosto 2026 "Beh, chi ha detto che non lo sto facendo? Hai detto "perché non sanzionare". Voglio dire, chi ha detto che non lo sto facendo? Non sai se lo sto facendo. Beh, non devo mica annunciare tutto, no?" Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev