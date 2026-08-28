Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Sanzionare banche cinesi? Chi dice che non lo sto facendo non devo annunciare tutto – Il video

28 Agosto 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 28 agosto 2026 "Beh, chi ha detto che non lo sto facendo? Hai detto "perché non sanzionare". Voglio dire, chi ha detto che non lo sto facendo? Non sai se lo sto facendo. Beh, non devo mica annunciare tutto, no?" Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo scontro a Venezia per la maxi moschea, la comunità bengalese sfida Venturini: «Blocchiamo Fincantieri». Perché il progetto è ancora fermo

2.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

3.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito

4.

Meloni e Salvini divisi sulla data delle elezioni: la premier spinge per il voto in primavera, il leghista chiede tempo per risalire nei sondaggi

5.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»