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Udine, donna uccisa a coltellate in casa. La lite col marito, le urla, il colpo fatale alla gola

29 Agosto 2026 - 20:31 Alba Romano
Molini di Triora
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Una donna cinese è stata accoltellata a morte dal marito nel pomeriggio di sabato nella loro casa, a San Giovanni al Natisone (Udine). Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, a seguito della quale la donna ha cominciato a urlare disperata. Immediato l’allarme dei vicini, che sentite le urla hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, però, era già troppo tardi. La donna, secondo quanto riporta il Messaggero veneto, è stata trovata a terra con una profonda ferita alla gola. Il marito, anch’egli cinese, titolare di un’attività di tappezzeria conosciuta in paese, era ancora a casa ed è stato immediatamente arrestato. Sul luogo del delitto sono accorsi pure i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. A quanto riferito dai residenti della zona, l’abitazione era già stata teatro un paio di anni fa di un’altra violenta lite familiare.

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