Spagna, 60enne italiano uccide la compagna a coltellate. La fuga disperata di lei e i 20 fendenti per strada

Il femminicidio a Huelva, dopo che la coppia aveva girato per l'Andalusia. Ad allertare soccorsi e Guardia Civil i passanti, sconvolti dalla scena

Un cittadino italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna, una cittadina tedesca di 47 anni, al culmine di un’aggressione iniziata all’interno del loro camper. Entrambi residenti in Germania, i due stavano viaggiando lungo la Penisola Iberica quando la violenza è esplosa a Isla Cristina (Huelva), lungo l’elegante lungomare a pochi passi dalla spiaggia di Punta del Caimán.

L’omicidio, secondo quanto ricostruito da Repubblica, è avvenuto intorno alle 9:00 del mattino in Avenida Arquitecto Aramburu Maqua. In base alle prime ricostruzioni, il litigio è iniziato a bordo del veicolo, dove l’uomo si è armato di coltello. La donna ha cercato invano di salvarsi correndo in una via parallela, ma è stata raggiunta e colpita da almeno una ventina di fendenti. Ad avvertire i sanitari diversi passanti. All’arrivo dei soccorsi, per la vittima non c’era più nulla da fare. Gli agenti della Guardia Civil hanno bloccato e ammanettato l’uomo in flagranza di reato a pochi metri dal corpo, mentre impugnava ancora l’arma del delitto senza aver tentato la fuga.

Finora l’identità di entrambi è sotto riserbo

L’italiano non ha precedenti penali e che non figuravano precedenti denunce da parte della vittima per violenza domestica. Le identità di entrambi rimangono coperte da riserbo, mentre il consolato italiano di Siviglia e l’Ambasciata a Madrid seguono il caso. L’uomo comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto con l’accusa di omicidio. L’episodio è stato catalogato dalle autorità spagnole come caso di violencia machista (violenza di genere). L’assessore alle Pari Opportunità dell’Andalusia, Loles López, ha espresso cordoglio e sdegno sui social. Secondo i dati del Ministero dell’Uguaglianza, si tratta del 37esimo femminicidio registrato in Spagna dall’inizio dell’anno.