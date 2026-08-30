«Venite c’è un neonato in strada». Ma il figlio è suo: denunciato 19enne di Caserta

La mamma è minorenne e avrebbe partorito di nascosto. Il piccolo, mai lasciato solo, sta bene ma è ancora ricoverato per accertamenti. Scattata la gara di solidarietà per sostenere la giovanissima coppia

Un diciannovenne telefona al 118 da Pignataro Maggiore, nel Casertano, segnalando il presunto ritrovamento di un neonato abbandonato in strada. All’arrivo dei sanitari, il giovane si presenta con il piccolo vestito di tutto punto e stretto tra le braccia. I Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti, impiegano poco a far emergere la realtà dei fatti: il bambino non è un trovatello, ma il figlio dello stesso ragazzo.

Il piccolo era nato soltanto poche ore prima nell’abitazione della madre, una sedicenne che aveva condotto la gravidanza e il parto di nascosto. Intenzionati a non tenere il figlio ma riluttanti ad abbandonarlo realmente a sé stesso, i due giovani avevano concordato una messa in scena: il padre ha preso il piccolo subito dopo la nascita, si è incamminato e ha finto il ritrovamento per attivare i soccorsi. Per il diciannovenne però è scattata la denuncia per simulazione di reato e false dichiarazioni, avendo fornito inizialmente tra l’altro un’identità fittizia alle forze dell’ordine.

Mattia è all’ospedale per accertamenti, anche la mamma

Il piccolo, ribattezzato Mattia, è stato trasferito prima all’ospedale Santobono e successivamente nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Cardarelli di Napoli per i controlli di rito; anche la giovane madre è stata ricoverata per accertamenti. Mentre la magistratura e i servizi preposti valutano l’eventuale affido del piccolo ai familiari dei due ragazzi, la comunità locale, riferiscono le testate locali, si è mobilitata con una gara di solidarietà per offrire supporto alla giovanissima coppia.