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Varese, 40enne trovato morto in un parcheggio. Sul corpo diversi colpi d’arma da fuoco

30 Agosto 2026 - 10:21 Stefania Carboni
varese 40enne ucciso parcheggio castellanza
varese 40enne ucciso parcheggio castellanza
L'agguato a Castellanza. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quello che sembra un vero e proprio agguato
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Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte, a Castellanza (Varese). L’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Si indaga per omicidio.

La segnalazione poco prima della mezzanotte

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’omicidio sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e la centrale Soreu dei Laghi. Avviati i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

(immagine di repertorio ANSA/AGENZIA BLITZ VARESE)

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