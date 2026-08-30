Varese, 40enne trovato morto in un parcheggio. Sul corpo diversi colpi d’arma da fuoco

L'agguato a Castellanza. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quello che sembra un vero e proprio agguato

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte, a Castellanza (Varese). L’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Si indaga per omicidio.

La segnalazione poco prima della mezzanotte

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’omicidio sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e la centrale Soreu dei Laghi. Avviati i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(immagine di repertorio ANSA/AGENZIA BLITZ VARESE)