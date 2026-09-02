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Tajani: Possibili tentativi di interferenze russe nelle elezioni in Italia – Il video

02 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Wicklow, Irlanda, 02 settembre 2026 "È una questione generale, una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei Paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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