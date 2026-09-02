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Zelensky: Cieli della Russia non sono più sicuri, compagnie aeree prendano nota – Il video

02 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 02 settembre 2026 "Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni compagnia di assicurazioni, tutti coloro che utilizzano ancora i principali aeroporti russi. I cieli russi stanno diventando completamente pericolosi." Così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui suoi canali social. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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