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Kalie McCrystal: dispersa la trail runner che voleva scalare il Cervino

04 Settembre 2026 - 10:04 Alba Romano
kalye mc cristal dispersa cervino
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Appassionata di corsa in montagna, si stava allenando per il record
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Kalie McCrystal si era posta un obiettivo ambizioso: salire e scendere dal Monte Cervino in meno di cinque ore. Dal primo settembre risulta dispersa. Appassionata di corsa in montagna, si stava allenando per questo record quando è scomparsa sulle pendici della montagna. L’ultima traccia è una foto del primo settembre che la ritrae sopra la Capanna Carrel, con abiti leggeri (pantaloncini e una giacchetta) e uno zaino da trail, a quasi 4.000 metri di quota.

I soccorsi

«Era vestita di bianco e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna», spiegano i soccorritori. «Ieri abbiamo fatto più rotazioni con l’elicottero. Abbiamo usato anche l’antenna Recco e cercato di agganciare il suo telefono, ma senza risultati positivi». Per il momento le ricerche, condotte da Soccorso alpino valdostano e guardia di finanza di Cervinia, sono sospese. «Negli ultimi giorni sono a Cervinia, in Italia», scriveva McCrystal sui social il 7 agosto scorso. «Voglio prepararmi al mio grande obiettivo della stagione: scalare e ridiscendere il Cervino in meno di 5 ore passando per la Cresta del Leone. Ho pochi giorni a disposizione perché le condizioni migliorino e i miei polmoni, abituati al livello del mare, si adattino, quindi non ho perso le speranze e non mi arrendo ancora. Se voleste incrociare le dita per me, però, sarebbe fantastico».

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