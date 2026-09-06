Fratoianni (Avs): Mentre si discute su chi deve andare a Palazzo Chigi c'è rischio che resti Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2026 "Io invoco disperatamente una cosa come un'urgenza per questo Paese, proviamo a guardarci negli occhi : siamo a settembre del 2026, tra qualche mese andiamo alle elezioni, oggi o diamo una sveglia e siamo in grado di presentare una proposta capace di raccontare agli italiani che se vinciamo noi cambiano le cose oppure il rischio concreto, diciamoci le cose come stanno, è che mentre si discute su chi deve andare a Palazzo Chigi torna alla fine Giorgia Meloni. E sarebbe un bel disastro. Sono uno di quelli che da mesi va girando per l'Italia a dire occhio che così non va bene. C’è stata con la vittoria costituzionale al referendum sulla giustizia un'onda di entusiasmo e un'onda di partecipazione persino inaspettata, e un minuto dopo si è cominciato a discutere di chi deve comandare". Lo ha affermato ieri sera Nicola Fratoianni di Avs dal palco di Reggio Emilia della festa nazionale del Pd nel corso del confronto con Franco Gabrielli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev