POLITICAPunti di VistaVideo Venezia 83, Ginevra Sallusti in posa per i fotografi al Lido per la Mostra del Cinema – Il video 06 Settembre 2026 - 15:45 Redazione (Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 La modella e influencer Ginevra Sallusti al Lido per l'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Eccola in posa per i fotografi alla darsena dell'Hotel Excelsior. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Vannacci: «Un accordo con Meloni è possibile, ma Futuro Nazionale non farà la ruota di scorta» 2. La famiglia Pavarotti contro Vannacci per il video Ai con la voce del tenore: «Mai autorizzato, ci dissociamo» 3. Cernobbio, Mario Monti attacca Vannacci: «Hai una retorica fascista, la combatterò fino all’ultimo» – Il video 4. Fuoriprogramma a Bari, Meloni risponde al telefono ma era la figlia Ginevra: «Mi ha chiamato tre volte» – Il video 5. Il discorso di Meloni a Bari: l’affondo sui migranti, i carburanti, il duro attacco alla sinistra. La premier: «Non mollerò mai»