Serie A, la Fiorentina esonera Grosso. Pronti Vanoli e Motta

La discussione con Paratici e l'accelerazione del licenziamento

La Fiorentina ha deciso nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre l’esonero di Fabio Grosso, che non è più l’allenatore dei viola. Per il suo posto si fanno i nomi di Paolo Vanoli e Thiago Motta. La decisione arriva al termine della gara persa con il Torino e dopo che la società aveva fatto trapelare fiducia nei confronti del tecnico. Dopo il Sassuolo Grosso è arrivato a Firenze a inizio giugno, scelto dal ds Fabio Paratici, per iniziare un progetto di rilancio della squadra che la scorsa stagione si era salvata solo a due giornate dal termine. Una campagna acquisti da 130 milioni che ha rivoluzionato la rosa.

La Gazzetta dello Sport scrive che il favorito per la successione è Vanoli, che ha allenato i viola da novembre 2025 fino a giugno. Tra quattro giorni c’è la partita con il Venezia. Il quotidiano parla di una discussione tra Grosso e Paratici. La società era orientata a rimandare le valutazioni alla sosta, ma le divergenze con il tecnico evidentemente erano diventate insanabili e il club ha deciso di intervenire in fretta.