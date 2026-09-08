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Bonelli: Annunceremo proposta di legge sull'energia per ridurre costo delle bollette alle famiglie – Il video

08 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 "Ma noi abbiamo fatto molti passi in avanti, abbiamo presentato proposte di legge insieme. E oggi possiamo dire che ne annunceremo un'altra proposta di legge, un passo molto importante: annunceremo la presentazione della proposta di legge sull'energia per ridurre il costo delle bollette alle famiglie. Noi facciamo passi concreti, non vogliamo parlare di cose astratte". Così Angelo Bonelli di Avs a margine di Terra 2026, la Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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