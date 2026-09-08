Bonelli su leader del campo largo: Elettori voteranno chi interpreta meglio il programma condiviso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 "Si vota su chi interpreterà al meglio quel programma, non c'è ombra di dubbio. Costruire un programma che per noi di Alleanza Verdi e Sinistra deve dire stop a una impostazione politica da parte dell'Europa che è anche responsabile di una deriva a destra che sta prendendo questa Europa stessa, perché la CDU in Germania ha una responsabilità enorme dell'avanzata di Alternative für Deutschland". Così Angelo Bonelli di Avs a margine di Terra 2026, la Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev