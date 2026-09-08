Scampia, bimbo autistico picchiato a scuola: docente indagato. Gli audio che lo incastrano in un registratore nascosto dai genitori

Un insegnante di sostegno è accusato di lesioni e abuso dei mezzi di correzione su un bimbo di 10 anni. La Procura al lavoro per sciogliere il nodo giuridico sulla validità delle registrazioni effettuate per incastrare il docente

Un docente di sostegno è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di lesioni e abuso dei mezzi di correzione a seguito della denuncia presentata a ottobre 2025 dai genitori di un alunno di 10 anni affetto da autismo. La vicenda, riguardante una scuola di Scampia, è seguita dal pool “Fasce deboli” della Procura di Napoli, coordinato dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, ed è stata resa nota dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, e dall’europarlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs). Ne parla oggi Repubblica.

Il registratore nascosto e la scoperta

I dubbi dei genitori sono sorti nota la comparsa di lividi, graffi, segni di morsi e vestiti strappati sul corpo del figlio, uniti a forti sbalzi d’umore e ansia. Di fronte alle rassicurazioni del personale scolastico, secondo cui il piccolo si sarebbe procurato le lesioni da solo, la famiglia ha nascosto un registratore negli abiti del bambino. L’ascolto delle tracce audio ha confermato i sospetti, spingendo i genitori a sporgere denuncia ai carabinieri di Marianella. Attualmente il bambino ha cambiato istituto e ha ritrovato la serenità.

Il nodo degli audio: possono esser ammessi a processo?

La questione centrale al vaglio dei magistrati riguarda l’ammissibilità processuale degli audio raccolti all’insaputa dell’insegnante. La giurisprudenza tende a considerare tali file non come intercettazioni, bensì come prove documentali, a patto che siano integri e non manipolati. Trattandosi di materiale acquisito su iniziativa privata senza previa autorizzazione del giudice, riporta il quotidiano, la difesa ha facoltà di contestarne l’autenticità e il contenuto in sede di contraddittorio. Gli inquirenti stanno valutando tutti gli aspetti procedurali e dovrebbero sciogliere la riserva nei prossimi giorni.

(Foto di Caleb Woods su Unsplash)