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Ex Ilva, Camisa (Confapi): Situazione complicata serve strategia a breve e lungo termine – Il video

08 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 "Allora, innanzitutto devo dire che la situazione è estremamente complicata, anche perché stiamo parlando di un polo fondamentale per la siderurgia italiana, perché è l'unica acciaieria in Italia che parte dal minerale di ferro e, se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che anche a livello europeo ci si è dati, di passare dal 14,3% dell'incidenza della manifattura al 20%, aziende come l'ex Ilva sono aziende sicuramente imprescindibili". Così il Presidente di Confapi Cristian Camisa a margine dell'incontro Governo-enti locali-sindacati su Ex Ilva a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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