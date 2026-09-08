POLITICAPunti di VistaVideo Fratoianni ricorda Fabio Mussi a festa di Avs: Abbiamo bisogno di gente con suo coraggio e passione – Il video 08 Settembre 2026 - 21:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 Nicola Fratoianni ricorda Fabio Mussi alla festa di Avs: "Abbiamo bisogno di gente col tuo coraggio, con la passione e con la bellezza della gente come te" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Perché gli italiani votano Vannacci: «Un uomo forte e lontano dalle élite» 2. La vittoria di AfD divide il governo italiano: Salvini esulta, Tajani prende le distanze, Meloni sceglie il silenzio. Tutte le reazioni della politica 3. La stretta sulla cittadinanza ai minorenni (nati in Italia): pressing della Lega per il voto in commissione alla Camera 4. Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: «È vigile e lucida, peggiorata la funzionalità respiratoria» 5. Lega ad alta tensione: la fronda nordista lancia la battaglia legale sul vecchio simbolo e si compatta attorno a Romeo e Fontana