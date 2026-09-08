Ultime notizie Emma BoninoFemminicidiScioperiSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Fratoianni ricorda Fabio Mussi a festa di Avs: Abbiamo bisogno di gente con suo coraggio e passione – Il video

08 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 Nicola Fratoianni ricorda Fabio Mussi alla festa di Avs: "Abbiamo bisogno di gente col tuo coraggio, con la passione e con la bellezza della gente come te" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Perché gli italiani votano Vannacci: «Un uomo forte e lontano dalle élite»

2.

La vittoria di AfD divide il governo italiano: Salvini esulta, Tajani prende le distanze, Meloni sceglie il silenzio. Tutte le reazioni della politica

3.

La stretta sulla cittadinanza ai minorenni (nati in Italia): pressing della Lega per il voto in commissione alla Camera

4.

Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: «È vigile e lucida, peggiorata la funzionalità respiratoria»

5.

Lega ad alta tensione: la fronda nordista lancia la battaglia legale sul vecchio simbolo e si compatta attorno a Romeo e Fontana