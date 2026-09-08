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Giorgetti scherza sui conti pubblici: Da figlio di pescatore ho portato barca in acque sicure – Il video

08 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 La prima cosa "che devi fare quando hai una montagna di debito pubblico è essere in grado di emanciparti dal mercato del mercato, che può mandarti a gambe all'aria come è successo prima. E' quello che abbiamo fatto in questi quattro anni, senza fare politiche di austerità: siamo riusciti a fare politiche incisive". Lo ha affermato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nel corso dell’evento "A tua difesa" organizzato dalla Lega. “Da figlio di pescatore dico che siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento, la barca si è portata in acque sicure", ha scherzato infine Giorgetti. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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