Schlein: Dopo 20 anni può vincere alleanza progressista, prima proposta salario minimo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 "Perché dopo 20 anni abbiamo l'occasione di far vincere una alleanza progressista con un suo programma che poi è esattamente quello che si impegna a fare davanti ai cittadini. E la prima proposta che abbiamo presentato insieme è proprio quella del salario minimo". Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di Terra 2026, la Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev