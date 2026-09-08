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Schlein: Dopo 20 anni può vincere alleanza progressista, prima proposta salario minimo – Il video

08 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 "Perché dopo 20 anni abbiamo l'occasione di far vincere una alleanza progressista con un suo programma che poi è esattamente quello che si impegna a fare davanti ai cittadini. E la prima proposta che abbiamo presentato insieme è proprio quella del salario minimo". Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di Terra 2026, la Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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