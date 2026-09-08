Schlein scherza coi fotografi alla Festa Nazionale di Avs: A sinistra? Sempre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 Festa Nazionale di Alleanza e Verdi Sinistra, Terra 2026 a Testaccio Estate a Roma. Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli salgono sul palco dell'evento. Schlein ha risposto ai fotografi che chiedevano di spostarsi a sinistra: Sempre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev