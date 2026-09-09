POLITICAPunti di VistaVideo Venezia 83, Maggie Gyllenhaal in un elegantissimo abito di velluto nero sfila sul red carpet – Il video 09 Settembre 2026 - 14:45 Redazione (Agenzia Vista) Venezia, 09 settembre 2026 L'attrice statunitense Maggie Gyllenhaal in un elegantissimo abito di velluto nero di Armani Privé sfila sul red carpet dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Legge elettorale, addio ballottaggio benvenuto premio al 41% (e non più al 42%). Vannacci esulta 2. Conte (M5s): «Se non facciamo le primarie i miei mi sputano» 3. E Vannacci caccia l’iscritto che lo invitava a liberarsi delle «cornacchie nere» 4. Vannacci e lo sfratto all’ex fedelissimo Sforzini. Che dice a Open: «Io tesserato numero 18. Molti altri non sono più contenti» 5. Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»