POLITICAPunti di VistaVideo Venezia 83, il regista e coreografo di arti marziali Yuen Woo-Ping sul red carpet del film "Bunker" – Il video 09 Settembre 2026 - 13:45 Redazione (Agenzia Vista) Venezia, 09 settembre 2026 Il regista e coreografo di arti marziali Yuen Woo-Ping in posa per i fotografi sul red carpet del film "Bunker" all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Legge elettorale, addio ballottaggio benvenuto premio al 41% (e non più al 42%). Vannacci esulta 2. Conte (M5s): «Se non facciamo le primarie i miei mi sputano» 3. E Vannacci caccia l’iscritto che lo invitava a liberarsi delle «cornacchie nere» 4. Vannacci e lo sfratto all’ex fedelissimo Sforzini. Che dice a Open: «Io tesserato numero 18. Molti altri non sono più contenti» 5. Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»