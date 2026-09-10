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De Cristofaro (Avs) cita Nanni Moretti al Senato: Mi si nota se faccio saltare legge elettorale? – Il video

10 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "C'era un film di Nanni Moretti di tanti anni fa che diceva: 'Mi si nota di più se vengo, o se non vengo, o se mi metto in disparte?'. In questo caso: mi si nota di più se la faccio saltare la legge elettorale con una tempesta perfetta per via di quest'emendamento delle opposizioni, oppure se faccio finta di niente e in qualche modo vado avanti, oppure se trovo, diciamo così, delle condizioni che mi consentono di salvare capra e cavoli?" Così Peppe De Cristofaro di Avs ntervenuto in Aula al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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