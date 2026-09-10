Legge elettorale, Boccia (Pd): Emendamenti delle opposizioni superano listini bloccati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "L'emendamento Boccia 1.24 e l'emendamento Paita 1.120 sono emendamenti unitari delle opposizioni che consentono il superamento delle liste bloccate, che garantiscono la parità di genere, che eliminano quella schifezza che è il premierato nascosto attraverso una legge elettorale e consentono alle italiane e agli italiani di scegliere chi votano e soprattutto chi vince le elezioni". Così Francesco Boccia intervenuto in Aula al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev