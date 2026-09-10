Ultime notizie Alessandro Di BattistaBenjamin NetanyahuFemminicidiSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Legge elettorale, via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze – Il video

10 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma della legge elettorale il meccanismo delle preferenze con capolista bloccati. I sì sono stati 97, 67 i contrari e 2 astenuti. Il testo prevede la possibilità di esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge elettorale, addio ballottaggio benvenuto premio al 41% (e non più al 42%). Vannacci esulta

2.

Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»

3.

Vannacci e lo sfratto all’ex fedelissimo Sforzini. Che dice a Open: «Io tesserato numero 18. Molti altri non sono più contenti»

4.

Legge elettorale, stop di Forza Italia: «Premio al 42%, così era e così resta». Ma spunta un nuovo emendamento sulle preferenze

5.

Emma Bonino pronta a lasciare la terapia intensiva: «Giovedì sarà trasferita in una clinica privata». Come sta la leader radicale