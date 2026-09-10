Legge elettorale, via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma della legge elettorale il meccanismo delle preferenze con capolista bloccati. I sì sono stati 97, 67 i contrari e 2 astenuti. Il testo prevede la possibilità di esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev