Ok bipartisan a legge sul cinema, Schlein: Risultato di un lavoro condiviso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "Questo testo condiviso rappresenta il punto di arrivo di un lavoro lungo, serio e approfondito che ha visto il contributo di sensibilità diverse, ma unite nella volontà di rafforzare questo settore. Non era scontato e non era facile in un momento di forte contrapposizione politica in quest'Aula e anche fuori, ma siamo riusciti, credo, fino in fondo a interpretare il messaggio che ci ha rivolto il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha detto che in questi ottant'anni il cinema ha camminato con la Repubblica, ha accompagnato e interpretato la crescita del nostro Paese, ne ha costruito l'immaginario, ha formato il linguaggio degli italiani e delle italiane, ha accompagnato e rappresentato il cambiamento dell'Italia". Così Elly Schlein, leader del Pd intervenuta in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev