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Parisi su crisi energetica: Dobbiamo ridurre emissioni e consumi, si faccia piano per i più deboli – Il video

10 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "Ma, l'unico modo in cui se ne può uscire è come sappiamo tutti, cioè diminuendo le emissioni di anidride carbonica, diminuendo l'energia che noi consumiamo, e poi dopo molti anni, pian piano le cose dovrebbero tornare normali." Così il premio Nobel Giorgio Parisi a margine di Terra 2026, Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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