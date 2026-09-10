Parisi su crisi energetica: Dobbiamo ridurre emissioni e consumi, si faccia piano per i più deboli – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "Ma, l'unico modo in cui se ne può uscire è come sappiamo tutti, cioè diminuendo le emissioni di anidride carbonica, diminuendo l'energia che noi consumiamo, e poi dopo molti anni, pian piano le cose dovrebbero tornare normali." Così il premio Nobel Giorgio Parisi a margine di Terra 2026, Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev