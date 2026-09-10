Urtasun (Ministro Cultura spagnolo): Sospensione Schengen inaccettabile e priva di solidarietà – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "Per noi è stata incomprensibile la mancanza di solidarietà del Governo di Giorgia Meloni con quello che è successo a Ceuta. Quando si sono verificati arrivi importanti, come quelli avvenuti a Lampedusa nel 2023, la risposta di tutti i governi europei e delle istituzioni europee è stata quella di cercare di aiutare, cercare di mettersi in solidarietà con l'isola di Lampedusa perché era un'isola europea". Così il Ministro della Cultura della Spagna Ernest Urtasun a margine di Terra 2026, Festa Nazionale di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev