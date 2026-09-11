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11 settembre, Fontana (Lombardia): Amicizia tra Italia e Usa fondata su valori comuni – Il video

11 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 11 settembre 2026 "Nel ricordo dell'11 settembre, nel ricordo delle vittime, nel ricordo della solidarietà che venne mostrata dal nostro Paese, ma soprattutto della grande amicizia che da sempre ci lega. Amicizia, come dicevo prima, fondata sui rapporti personali, fondata sui rapporti economici, ma soprattutto su quelli che sono i valori a fondamento delle due nostre civiltà, delle due nostre società, dei nostri Paesi." Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della commemorazione dell'11 settembre a Milano. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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