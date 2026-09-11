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11 settembre, rintocco della Bell of Hope nel momento del crollo della Torre Sud alla commemorazione – Il video

11 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 11 settembre 2026 Un minuto di silenzio e il suono della campana hanno scandito alle 9:59 al Memoriale di Ground Zero il ricordo dell'esatto momento in cui, l'11 settembre 2001, crollò la Torre Sud del World Trade Center. La cerimonia a New York prosegue con i rintocchi solenni che segnano le tappe della tragedia e con la commossa lettura dei nomi delle vittime da parte dei familiari. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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