11 settembre, rintocco della Bell of Hope nel momento del crollo della Torre Sud alla commemorazione – Il video

(Agenzia Vista) New York, 11 settembre 2026 Un minuto di silenzio e il suono della campana hanno scandito alle 9:59 al Memoriale di Ground Zero il ricordo dell'esatto momento in cui, l'11 settembre 2001, crollò la Torre Sud del World Trade Center. La cerimonia a New York prosegue con i rintocchi solenni che segnano le tappe della tragedia e con la commossa lettura dei nomi delle vittime da parte dei familiari. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev